На Сумщине 3 новых случая коронавируса На утро 27 июня в Сумской области подтверждено 287 случаев коронавирусной болезни.

За последние сутки добавилось 3 случая. 6 человек выздоровели, всего таких уже 209. Лечатся 73. Умерло за время пандемии 5.

Всего в Украине подтверждено 42 065 случаев COVID-19. За сутки новых 948 случаев.