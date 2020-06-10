На Сумщине 3 новых случая коронавируса

За последние сутки добавилось 3 случая. 6 человек выздоровели, всего таких уже 209. Лечатся 73. Умерло за время пандемии 5.
Всего в Украине подтверждено 42 065 случаев COVID-19. За сутки новых 948 случаев.
По состоянию на 27 июня в Сумской области 287 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
Об этом говорится на странице мэра Сум Александра Лысенко в Фейсбуке....
На утро 26 июня в Сумской области 284 случая заболевания COVID-19, вылечились 203 человека....
За последние сутки в Сумах выявлено 5 новых случаев коронавирусной инфекции....
Об этом сегодня, 26 июня, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....