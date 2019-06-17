Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:30272

В Сумах из водоема подняли тело женщины

26 июня в районе Харьковского моста в Сумах из р. Псел местными жителями было поднято тело женщины 1943 г.р.

Обстоятельства данного несчастного случая выясняли правоохранители.

В текущем году на водных объектах области погибло 24 человека, из них 14 в июне (среди них 2 детей). Спасатели обращаются к гражданам: для предотвращения трагедий на водоемах проявите ответственность и соблюдать требования безопасности. Помните, что нельзя купаться в незнакомых и не оборудованных для этого местах. Не следует заходить в воду после длительного пребывания на солнце, так как от резкого перепада температур может стать плохо даже физически здоровому человеку. Не заплывайте слишком далеко от берега и не ныряйте на большую глубину, где вода значительно холоднее, чем на поверхности, поскольку человека может схватить судорога.

Находясь на водоемах, отдыхающим надо следить друг за другом, чтобы в экстремальной ситуации успеть вовремя оказать необходимую помощь. Ни в коем случае не заходить в воду в нетрезвом состоянии и не позволять делать это другим. Особого внимания требуют дети. Родителям и взрослым надо постоянно не выпускать их из поля зрения и разъяснять малышам об опасности на водоемах. И главное: надо хорошо держаться на воде и с раннего возраста научить этому детей, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество Утопление
view counter

По тематике

15.06.2020 12:42

На Сумщине за неделю утонули 7 человек

В период летней жары, установившейся на территории области, люди ищут прохлады и спасения от палящего солнца у рек и озер....

На Сумщине погибли два брата-подростка
10.06.2020 16:37

На Сумщине погибли два брата-подростка

Полиция Сумщины устанавливает обстоятельства несчастного случая, в результате которого погибли двое подростков....

23.06.2019 16:27

На Чешке утонул сумчанин

На Сумщине за минувшие сутки на водоемах области погибло 2 человека....

19.06.2019 16:25

В Ворожбе в реке утонул мужчина

18 июня в г. Ворожба Белопольского района из р. Вир водолазами Сумской городской спасательно-водолазной станции было поднято тело мужчины 1976...

В Сумах на Чешке утонула женщина
17.06.2019 16:26

В Сумах на Чешке утонула женщина

Сегодня, 17 июня, в Сумах на оз. Чеха утонула женщина....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.