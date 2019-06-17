В Сумах из водоема подняли тело женщины 26 июня в районе Харьковского моста в Сумах из р. Псел местными жителями было поднято тело женщины 1943 г.р.

Обстоятельства данного несчастного случая выясняли правоохранители.

В текущем году на водных объектах области погибло 24 человека, из них 14 в июне (среди них 2 детей). Спасатели обращаются к гражданам: для предотвращения трагедий на водоемах проявите ответственность и соблюдать требования безопасности. Помните, что нельзя купаться в незнакомых и не оборудованных для этого местах. Не следует заходить в воду после длительного пребывания на солнце, так как от резкого перепада температур может стать плохо даже физически здоровому человеку. Не заплывайте слишком далеко от берега и не ныряйте на большую глубину, где вода значительно холоднее, чем на поверхности, поскольку человека может схватить судорога.

Находясь на водоемах, отдыхающим надо следить друг за другом, чтобы в экстремальной ситуации успеть вовремя оказать необходимую помощь. Ни в коем случае не заходить в воду в нетрезвом состоянии и не позволять делать это другим. Особого внимания требуют дети. Родителям и взрослым надо постоянно не выпускать их из поля зрения и разъяснять малышам об опасности на водоемах. И главное: надо хорошо держаться на воде и с раннего возраста научить этому детей, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.