В Сумах из водоема подняли тело женщины

Обстоятельства данного несчастного случая выясняли правоохранители.
В текущем году на водных объектах области погибло 24 человека, из них 14 в июне (среди них 2 детей). Спасатели обращаются к гражданам: для предотвращения трагедий на водоемах проявите ответственность и соблюдать требования безопасности. Помните, что нельзя купаться в незнакомых и не оборудованных для этого местах. Не следует заходить в воду после длительного пребывания на солнце, так как от резкого перепада температур может стать плохо даже физически здоровому человеку. Не заплывайте слишком далеко от берега и не ныряйте на большую глубину, где вода значительно холоднее, чем на поверхности, поскольку человека может схватить судорога.
Находясь на водоемах, отдыхающим надо следить друг за другом, чтобы в экстремальной ситуации успеть вовремя оказать необходимую помощь. Ни в коем случае не заходить в воду в нетрезвом состоянии и не позволять делать это другим. Особого внимания требуют дети. Родителям и взрослым надо постоянно не выпускать их из поля зрения и разъяснять малышам об опасности на водоемах. И главное: надо хорошо держаться на воде и с раннего возраста научить этому детей, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.
В период летней жары, установившейся на территории области, люди ищут прохлады и спасения от палящего солнца у рек и озер....
Полиция Сумщины устанавливает обстоятельства несчастного случая, в результате которого погибли двое подростков....
На Сумщине за минувшие сутки на водоемах области погибло 2 человека....
18 июня в г. Ворожба Белопольского района из р. Вир водолазами Сумской городской спасательно-водолазной станции было поднято тело мужчины 1976...
Сегодня, 17 июня, в Сумах на оз. Чеха утонула женщина....