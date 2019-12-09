На Сумщине пьяная ссора закончилась тяжкими телесными

В Кролевецкое отделение полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что в частном домовладении обнаружен 43-летний мужчина с телесными повреждениями.
Сразу на место происшествия выехали руководители отделения и следственно-оперативная группа. Вызванные медики на «скорой помощи» доставили пострадавшего в больницу.
Работники полиции довольно быстро установили ход событий, при которых мужчина получил побои. Как выяснилось, накануне вечером мужчина отдыхал в обществе своего 50-летнего приятеля. За рюмкой разговаривали, а потом поспорили. Ссора достаточно быстро переросла в драку, и старший товарищ так избил младшего, что тот упал и потерял сознание.
Работники полиции нашли и опросили злоумышленника. Выяснилось, что мужчина и раньше имел проблемы с законом. Сначала он отрицал свою причастность к содеянному, однако затем во всем признался.
Следователи квалифицировали его действия как причинение умышленного тяжкого телесного повреждения и открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правоохранители решают вопрос об объявлении ему подозрению в совершении преступления. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
Верховный суд оставил без изменений приговор экс-военному за причинение телесных повреждений, в результате которых потерпевший 5-й год находится в коме....
По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины, роменские полицейские разыскивают...
Как объяснила девочка правоохранителям, она очень обиделась на маму, которая запретила ей пойти с друзьями на прогулку....
По ходатайству прокуратуры взят под стражу мужчина, который нанес односельчанину ножевое ранение, сообщает пресс-служба прокуратуры области....
Липоводолинским отделом Роменской местной прокуратуры поддержано государственное обвинение в отношении 44-летней жительницы пгт Липовая Долина, которая жестоко избила мужчину....