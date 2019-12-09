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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:33274

На Сумщине пьяная ссора закончилась тяжкими телесными

Ссора произошла между двумя нетрезвыми жителями села Нежинское Кролевецкого района.

В Кролевецкое отделение полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что в частном домовладении обнаружен 43-летний мужчина с телесными повреждениями.

Сразу на место происшествия выехали руководители отделения и следственно-оперативная группа. Вызванные медики на «скорой помощи» доставили пострадавшего в больницу.

Работники полиции довольно быстро установили ход событий, при которых мужчина получил побои. Как выяснилось, накануне вечером мужчина отдыхал в обществе своего 50-летнего приятеля. За рюмкой разговаривали, а потом поспорили. Ссора достаточно быстро переросла в драку, и старший товарищ так избил младшего, что тот упал и потерял сознание.

Работники полиции нашли и опросили злоумышленника. Выяснилось, что мужчина и раньше имел проблемы с законом. Сначала он отрицал свою причастность к содеянному, однако затем во всем признался.

Следователи квалифицировали его действия как причинение умышленного тяжкого телесного повреждения и открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правоохранители решают вопрос об объявлении ему подозрению в совершении преступления. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Тяжкие телесные повреждения
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