В Шостке фейковые работницы пенсионного фонда обобрали пенсионеров

О краже сбережений в полицию сообщил 74-летний житель Шостки. Он рассказал, что после визита в его квартиру неизвестных женщин, оттуда исчезло 10 000 гривен.
На месте правоохранители выяснили ход событий. В тот день в квартиру пенсионеров постучали неизвестные женщины. Когда хозяйка открыла дверь, они спросили, получала ли та тысячу гривен, которые выдавало государство пенсионерам в качестве материальной помощи во время карантина. Пенсионерка отрицала получения денег, и тогда визитерки попросили записать ее данные. Хозяйка пригласила их внутрь.
Некоторое время женщины общались, к их разговору присоединился и заявитель. Во время разговора «гостьи» рассказали пенсионерам о «денежной реформе», которая сейчас проходит в стране. Последние попросили продемонстрировать купюры из сбережений хозяев, на что те согласились.
Визитерки рассматривали банкноту, общались с владельцами, а потом ушли. Через несколько минут, после того, как те покинули квартиру, мужчина обнаружил пропажу сбережений.
В полиции по данному факту уже открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», в рамках которого ведутся поиски воровок.
Правоохранители еще раз напоминают: в Украине не проводится денежная реформа. Каждый незнакомец, который попытается поговорить с вами на эту тему - мошенник или вор. Ни в коем случае не впускайте такого гостя в дом, а сразу же звоните на номер «102» и расскажите об этом визитерt полицейским. Будьте осмотрительны, берегите себя и свое состояние от противоправных посягательств, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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