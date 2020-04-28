В Сумах нашли гранату во дворе частного дома 26 июня в Службу спасения «101» поступило 2 сообщения об опасных находках.

В г. Сумы на ул. Лепеховской на территории частного домовладения во время земляных работ на расстоянии 3 м от жилого дома было обнаружено гранату (РГД-33). Другая опасная находка зафиксирована в Роменском районе в лесу возле с. Перекоповка - 4 артснаряда, 28 минометных мин. Взрывоопасные предметы предварительно идентифицирован как боеприпасы времен Второй мировой войны. Места их обнаружения взято под охрану сотрудниками полиции. Предоставлено заявку на обезвреживание в Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (Ромны), проведены работы по обезвреживанию 29 минометных мин (50 мм), обнаруженных ранее в лесу возле с. Перекоповка Роменского района и артснаряда (100-мм), обнаруженного на приусадебном участке в с. Бугроватое Ахтырского района.

Граждане должны помнить, что боеприпасов или похожих на них предметов нельзя даже касаться и ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, - это может спровоцировать взрыв. Необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения по телефону «101», сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.