В Сумах почтили память погибшего воина АТО Юрия Татарчука Сумчане почтили память воина АТО Юрия Татарчука, который четыре года назад отдал свою жизнь в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в зоне АТО.

Отдать дань памяти бойцу на Аллею Славы Центрального кладбища города пришли родные, друзья погибшего и представители городской власти.

Возложила цветы к могиле защитника страны и склонила голову в трауре заместитель городского головы Алена Дмитревская.

«Нашими воинами гордится весь народ, потому что в их сердцах горит огонь любви к родной земле и безграничная вера в победу. Защищая украинскую землю от агрессора, они отдают самое дорогое - свою жизнь. Мы с сильной болью вспоминаем своих земляков, не вернувшихся в родной дом, помним о них, заботимся и поддерживаем их семьи. Вечная и светлая память каждому солдату, который оберегал нас и нашу землю от врага», - сказала чиновница.

Юрий Татарчук был мобилизован в Вооруженные Силы Украины 4 августа 2015 года. Погиб боец 29 июня 2016 года во время минометного обстрела боевых позиций на Луганщине. Похоронили Юрия Татарчука в Сумах на Центральном кладбище на Аллее Славы.