В Сумах почтили память погибшего воина АТО Юрия Татарчука

Отдать дань памяти бойцу на Аллею Славы Центрального кладбища города пришли родные, друзья погибшего и представители городской власти.
Возложила цветы к могиле защитника страны и склонила голову в трауре заместитель городского головы Алена Дмитревская.
«Нашими воинами гордится весь народ, потому что в их сердцах горит огонь любви к родной земле и безграничная вера в победу. Защищая украинскую землю от агрессора, они отдают самое дорогое - свою жизнь. Мы с сильной болью вспоминаем своих земляков, не вернувшихся в родной дом, помним о них, заботимся и поддерживаем их семьи. Вечная и светлая память каждому солдату, который оберегал нас и нашу землю от врага», - сказала чиновница.
Юрий Татарчук был мобилизован в Вооруженные Силы Украины 4 августа 2015 года. Погиб боец 29 июня 2016 года во время минометного обстрела боевых позиций на Луганщине. Похоронили Юрия Татарчука в Сумах на Центральном кладбище на Аллее Славы.
Прощание с героем состоится в воскресенье, 28 августа....