Умер сумской заслуженный тренер Украины по биатлону Сегодня, 27 июня, на 70-ом году жизни умер Заслуженный тренер Украины по биатлону, судья международной категории по биатлону, мастер спорта СССР, чемпион СССР, главный тренер сборной команды Сумской области по биатлону Александр Тимофеев.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала бронзовая призерка Олимпиады-1994 Валентина Церье-Несина.

«Биатлон Украины скорбит вместе с родными и близкими человека с большой буквы, который всю свою жизнь посвятил служению людям, развития и популяризации биатлона.

Тимофеев Александр Данилович (27.08.1950- 27.06.2020) - Заслуженный тренер Украины по биатлону, судья международной и национальной категории по биатлону, мастер спорта СССР по биатлону, чемпион и призер СССР, ВЦСПС Украины и ФСО «Авангард», главный тренер сборной команды Сумской области по биатлону, большой профессионал своего дела и наставник молодежи. Нам всем его будет не хватить. Царство небесное и земля пухом Александру Даниловичу.

28 июня в 10.00 состоится прощание с Александром Даниловичем (с. Косовщина, ул. Леси Украинки, 10), а в 11.00 на кладбище (Барановка).

Контактный номер 0997729572 - Николай Данилович Тимофеев», - написала она.