Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:2495

Умер сумской заслуженный тренер Украины по биатлону

Сегодня, 27 июня, на 70-ом году жизни умер Заслуженный тренер Украины по биатлону, судья международной категории по биатлону, мастер спорта СССР, чемпион СССР, главный тренер сборной команды Сумской области по биатлону Александр Тимофеев.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала бронзовая призерка Олимпиады-1994 Валентина Церье-Несина.

«Биатлон Украины скорбит вместе с родными и близкими человека с большой буквы, который всю свою жизнь посвятил служению людям, развития и популяризации биатлона.

Тимофеев Александр Данилович (27.08.1950- 27.06.2020) - Заслуженный тренер Украины по биатлону, судья международной и национальной категории по биатлону, мастер спорта СССР по биатлону, чемпион и призер СССР, ВЦСПС Украины и ФСО «Авангард», главный тренер сборной команды Сумской области по биатлону, большой профессионал своего дела и наставник молодежи. Нам всем его будет не хватить. Царство небесное и земля пухом Александру Даниловичу.

28 июня в 10.00 состоится прощание с Александром Даниловичем (с. Косовщина, ул. Леси Украинки, 10), а в 11.00 на кладбище (Барановка).

Контактный номер 0997729572 - Николай Данилович Тимофеев», - написала она.

Спорт Утрата
view counter

По тематике

В Ахтырке умерла фронтовая медсестра
21.06.2020 15:57

В Ахтырке умерла фронтовая медсестра

Ночью 20 июня умерла Надежда Васильевна Ходорова. Ей было 94....

Скончался создатель кафедры математики Сумского педуниверситета
14.06.2020 22:26

Скончался создатель кафедры математики Сумского педуниверситета

Сегодня, 14 июня, стало известно о смерти известного математика, преподавателя Сумского государственного педагогического университета им. А.С.Макаренко Федора Лимана....

В Ромнах умерла директор Центра реабилитации
09.06.2020 09:24

В Ромнах умерла директор Центра реабилитации

Департамент социальной защиты населения Сумской облгосадминистрации сообщил о преждевременной смерти руководителя Роменского центра комплексной реабилитации детей и лиц с инвалидностью...

В Сумах умер рекордсмен по тяжелой атлетике
04.06.2020 18:41

В Сумах умер рекордсмен по тяжелой атлетике

Сегодня, 4 июня, в Сумах умер спортсмен, тренер и многократный рекордсмен Украины по тяжелой атлетике Александр Михайлович Коротецкий....

Умер бывший начальник уголовного розыска Сумщины
04.06.2020 16:24

Умер бывший начальник уголовного розыска Сумщины

Сегодня, 4 июня, на 81-м году ушел из жизни бывший глава уголовного розыска Управления внутренних дел Сумской области Николай Шпак....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.