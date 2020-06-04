Умер сумской заслуженный тренер Украины по биатлону

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала бронзовая призерка Олимпиады-1994 Валентина Церье-Несина.
«Биатлон Украины скорбит вместе с родными и близкими человека с большой буквы, который всю свою жизнь посвятил служению людям, развития и популяризации биатлона.
Тимофеев Александр Данилович (27.08.1950- 27.06.2020) - Заслуженный тренер Украины по биатлону, судья международной и национальной категории по биатлону, мастер спорта СССР по биатлону, чемпион и призер СССР, ВЦСПС Украины и ФСО «Авангард», главный тренер сборной команды Сумской области по биатлону, большой профессионал своего дела и наставник молодежи. Нам всем его будет не хватить. Царство небесное и земля пухом Александру Даниловичу.
28 июня в 10.00 состоится прощание с Александром Даниловичем (с. Косовщина, ул. Леси Украинки, 10), а в 11.00 на кладбище (Барановка).
Контактный номер 0997729572 - Николай Данилович Тимофеев», - написала она.
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