«Альянс» продлил контракты со всеми игроками Главный тренер липоводолинского «Альянса» Юрий Ярошенко рассказал о подготовке команды к матчам плей-офф, а также поделился информацией о кадровой ситуации в клубе.

Наставник «Альянса» Юрий Ярошенко подчеркнул программе «Украина футбольная», что клуб выступал за то, чтобы доиграть Вторую лигу. Также тренер рассказал о подготовке команды к матчам плей-офф за повышение в классе.

«К сожалению, сейчас было очень много кабинетных споров по поводу продолжения чемпионата или его досрочного завершения. Считаю, что мы должны были играть, ведь являемся профессионалами. По моему мнению, нужно было вместе с Первой лигой восстанавливать также и Вторую, чтобы решить, кто лучше на футбольном поле. Наш клуб придерживается такой точки зрения. По матчам плей-офф, то понятно, что наш соперник будет иметь преимущество в соревновательном тонусе, функциональном состоянии. Сделаем все возможное, чтобы подойти к этим матчам со своими лучшими показателями. Отмечу, что команда 5 июля собирается и начинает подготовку к матчам плей-офф. Никто сейчас не может гарантировать, что опять не произойдут какие-то изменения в Регламенте. Во время карантина по двое игроки собирались и тренировались, чтобы поддерживать себя в форме. Тренеры распределяли футболистов на группы и с ними занимались. Ребята были в хорошем состоянии, но когда приняли решение о проведении плей-офф, то неделю назад всех распустили.

В течение карантина все работали, не отдыхали. Тренерский штаб имел возможность подробнее посмотреть на индивидуальную работу футболистов, как они работают над своими слабыми сторонами. Вижу, что ребята очень мотивированы, ведь они уже соскучились по футболу и стремятся проявить себя. К сожалению, этот карантин внес свои коррективы, ведь наша команда ставила себе целью напрямую выйти в Первую лигу, но придется играть стыковые матчи. Убежден, что ребята сделают все возможное и невозможное, чтобы достичь желаемого результата», - отметил тренер «Альянса».

Главный тренер «Альянса» поделился информацией о кадровой ситуации в клубе. «Отмечу, что мы продлили контракты со всеми игроками, у которых они заканчивались. Замечательно, что футболисты и руководство клуба имеют общий язык в этом вопросе. Конечно, в будущем стремимся усилиться качественными футболистами на две-три позиции. Приглашать будем тех игроков, которые внесут новые краски в игру команды, а не просто отбывать номер. Уже есть определенные кандидаты, которым планируем предоставить шанс проявить себя на краткосрочных сборах, которые начнутся с 5 июля. В рабочем режиме подходим к важным матчам плей-офф», - резюмировал Ярошенко.