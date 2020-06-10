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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:301

В Сумах чиновники решили нажиться на покупке аппаратов ИВЛ

Служба безопасности Украины задокументировала злоупотребления чиновников, в результате которых одна из клинических больниц в Сумах получила вместо 23 аппаратов искусственной вентиляции легких лишь 5.

По предварительным данным следствия, согласно заключенному договору, коммерческой структуре было перечислено более 17 миллионов гривен бюджетных средств. На эту сумму фирма должна была поставить в больницу 23 аппарата ИВЛ. Однако фактически лечебное учреждение получил лишь 5 аппаратов.

Кроме того, в ходе проверки правоохранители установили, что во время процедуры госзакупок, чиновники искусственно завысили стоимость медицинского оборудования. Таким образом стоимость соответствующей продукции на 20% превысила рыночную.

Во время обысков по месту работы и жительства фигурантов правоохранители изъяли документы с доказательствами противоправной деятельности. Также на соответствие сертификата проверяется медицинское оборудование.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины, проверяется причастность должностных лиц к созданию преступной схемы.

Разоблачение сделки проводилось совместно с Национальной полицией во процессуальным руководством прокуратуры Сумской области.

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