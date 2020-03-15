Сумские пляжницы с медалями чемпионата Украины

В турнире принимали участие 6 пар юношей и 10 пар девушек, в том числе 5 сумчанок. Выше всех в итоге оказались Екатерина Удовенко и Елизавета Тарасенко, которые добрались до финала, где уступили черноморской паре Дарья Романюк / Ева Сердюк 18:21, 15:21. Третье место заняли наши Кристина Ермоченко и Таисия Кальченко.
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