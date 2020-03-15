Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:54367

Сумские пляжницы с медалями чемпионата Украины

26-27 июня в Сумах проходил чемпионат Украины по пляжному волейболу среди юношей и девушек до 17 лет.

В турнире принимали участие 6 пар юношей и 10 пар девушек, в том числе 5 сумчанок. Выше всех в итоге оказались Екатерина Удовенко и Елизавета Тарасенко, которые добрались до финала, где уступили черноморской паре Дарья Романюк / Ева Сердюк 18:21, 15:21. Третье место заняли наши Кристина Ермоченко и Таисия Кальченко.

Спорт Пляжный волейбол
view counter

По тематике

В Шостке на пляже соревновались смешанные пары
22.06.2020 15:13

В Шостке на пляже соревновались смешанные пары

20 июня в Шостке прошел турнир «Микст» по пляжному волейболу....

В Шостке провели турнир по пляжному волейболу
31.05.2020 12:34

В Шостке провели турнир по пляжному волейболу

30 мая в Шостке провели межрегиональный турнир по пляжному волейболу....

В Сумах пройдет турнир по пляжному волейболу
22.05.2020 09:00

В Сумах пройдет турнир по пляжному волейболу

30-31 мая в Сумах пройдет открытый турнир по пляжному волейболу....

Сумские пляжники в ТОП рейтинга в Украине
19.03.2020 13:20

Сумские пляжники в ТОП рейтинга в Украине

Обновился национальный рейтинг пляжных волейболистов и волейболисток Украины....

В Сумах прошел второй тур чемпионата Украины по пляжному волейболу
15.03.2020 16:28

В Сумах прошел второй тур чемпионата Украины по пляжному волейболу

12-15 марта в Сумах прошел второй тур чемпионата Украины по пляжному волейболу....

Новости

Где обнаружили новые случаи коронавируса на Сумщине
Сегодня 09:31
У ректора СумГУ обнаружили коронавирус
25.06.2020 17:44
Роменские спасатели поехали на Западную Украину бороться с наводнением
Сегодня 17:09
В Сумах отпраздновали троллейбусную свадьбу
Сегодня 16:09
На Сумщине задержали 19-летнего россиянина, сбежавшего от призыва (видео)
Сегодня 16:07
Сумские пляжницы с медалями чемпионата Украины
Сегодня 13:54
В Сумах чиновники решили нажиться на покупке аппаратов ИВЛ
Сегодня 13:30
Что известно о новых случаях коронавируса в Ахтырке
Сегодня 13:02
«Альянс» продлил контракты со всеми игроками
Сегодня 12:52
Умер сумской заслуженный тренер Украины по биатлону
Сегодня 12:24
В Сумах почтили память погибшего воина АТО Юрия Татарчука
Сегодня 11:58
Мэр Конотопа сжег российский флаг под посольством РФ (видео)
Сегодня 11:54
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.