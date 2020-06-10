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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:07271

На Сумщине задержали 19-летнего россиянина, сбежавшего от призыва (видео)

26 июня около госграницы в районе с. Лукашевка Великописаревского района пограничники Сумского отряда задержали россиянина, который в пешем порядке незаконно пересек российско-украинскую границу вне установленных пунктов пропуска.

Им оказался 19-летний житель Урала. Во время выяснения обстоятельств правонарушения, молодой человек объяснил правоохранителям, что он следовал в Украину с целью трудоустройства. Также признался, что не желает быть призванным на военную службу в российской армии. Именно поэтому решил отправиться в Украину. Надеялся, что пройдет незамеченным.

За незаконное пересечение государственной границы Украины решением суда иностранец привлечен к административной ответственности.

Кроме того, в отношении него вынесено решение о запрете въезда на территорию нашей страны сроком на 3 года.

Сейчас молодого россиянина принудительно вернули на территорию РФ, сообщает Сумской погранотряд.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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