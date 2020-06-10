На Сумщине задержали 19-летнего россиянина, сбежавшего от призыва (видео) 26 июня около госграницы в районе с. Лукашевка Великописаревского района пограничники Сумского отряда задержали россиянина, который в пешем порядке незаконно пересек российско-украинскую границу вне установленных пунктов пропуска.

Им оказался 19-летний житель Урала. Во время выяснения обстоятельств правонарушения, молодой человек объяснил правоохранителям, что он следовал в Украину с целью трудоустройства. Также признался, что не желает быть призванным на военную службу в российской армии. Именно поэтому решил отправиться в Украину. Надеялся, что пройдет незамеченным.

За незаконное пересечение государственной границы Украины решением суда иностранец привлечен к административной ответственности.

Кроме того, в отношении него вынесено решение о запрете въезда на территорию нашей страны сроком на 3 года.

Сейчас молодого россиянина принудительно вернули на территорию РФ, сообщает Сумской погранотряд.