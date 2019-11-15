Роменские спасатели поехали на Западную Украину бороться с наводнением

Вместе со спасателями из других регионов роменчане будут ликвидировать катастрофические последствия стихии, которая там произошли вследствие дождевого паводка, сообщает Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины.
Сегодня, 21 апреля, сводный отряд спасателей Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины отправился на тушение пожаров на территории Зоны отчуждения....
Сегодня утром в Зону отчуждения безусловного (обязательного) отселения прибыли 50 спасателей Межрегионального центра быстрого реагирования из Ромен....
Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины сообщает о новой технике, которую центр получил из КНР....
Новогодне-рождественский подарок - автомобиль Тойота Hilux - получили специалисты РХБ-защиты Межрегионального центра в рамках сотрудничества с американским агентством по уменьшению...
В Пакистане с 11 по 15 ноября проходил девятый Международный углубленный курс по оказанию помощи и защиты от химического оружия....