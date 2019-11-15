Роменские спасатели поехали на Западную Украину бороться с наводнением Сегодня, 27 июня, экипаж бульдозера Shantui SD 22-3 в составе Андрея Костюка, Валентина Мошонкина и Сергея Лукаша отбыл в Ивано-Франковскую области для ликвидации чрезвычайной ситуации.

Вместе со спасателями из других регионов роменчане будут ликвидировать катастрофические последствия стихии, которая там произошли вследствие дождевого паводка, сообщает Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины.