СБУ провела обыски в Сумской областной больнице

Как выяснилось, речь идет о Сумской областной клинической больнице, пишет Sumy.Today.
10 апреля этого года областная больница в лице главного врача Гороха Владимира Васильевича заключила договор с ООО «Медтехника-Кривой Рог» в лице директора Тарнапович Натальи Викторовны о поставке 23 аппаратов ИВЛ в Сумскую областную больницу.
По данным единого веб-портала использования публичных средств spending.gov.ua, областная больница 13 апреля сделала 100% предоплату за поставку 23 аппаратов ИВЛ в размере 17,25 млн грн. Деньги, по данным spending.gov.ua, зачисленые а казначейский счет ООО «Медтехника-Кривой Рог». По договору все аппараты ИВЛ должны поставить были в Сумскую областную больницу не позднее 45 дней с момента получения средств, то есть до конца мая. Но по состоянию на сейчас больница получила только 5 из 23 оплаченных аппаратов.
В больнице официальных комментариев пока не дают, однако акцентируют внимание, что деньги были перечислены именно на казначейский счет, с которого ООО «Медтехника-Кривой Рог» может получить деньги только после полного исполнения договора. Кроме того, медики обращают внимание, что в связи с пандемией пока нет сообщения со страной-производителем заказанных аппаратов ИВЛ.
Что касается упрека о завышении стоимости аппаратов на 20% от рыночной, в больнице говорят, что речь идет об аппаратах ИВЛ экстра-класса, которые подходят и взрослым и детям. В связи с этим они и стоят дороже.
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