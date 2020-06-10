Матч за Суперкубок Сумщины покажут онлайн

Матч состоится в воскресенье, 28 июня. Начало матча - 18:00.
Играют чемпиона Сумщины ФК «Сумы» и обладатель кубка Сумщины ФК «Тростянец».
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