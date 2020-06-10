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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:08

Матч за Суперкубок Сумщины покажут онлайн

Матч за Суперкубок Сумской области по футболу, который из-за карантина пройдет без зрителей, покажут на youtube-канале Ассоциации футбола Сумской области.

Матч состоится в воскресенье, 28 июня. Начало матча - 18:00.

Играют чемпиона Сумщины ФК «Сумы» и обладатель кубка Сумщины ФК «Тростянец».

Спорт Суперкубок Сумщины Футбол
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