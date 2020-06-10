«Виктория» уходит в отрыв

Сегодня, 27 июня, «Виктория» из Николаевки Белопольского района а матче 15-го тура на выезде победила корюковский «Чернигов Авангард». Голами в составе «Виктории» отличились Тарас Михайлюк и Андрей Кузьмин.
Команда из Николаевки продолжает возглавлять группу «2» любительского чемпионата Украины с 38 очками в 15 матчах. На 5 очков меньше у «ЛНЗ-Лебедин» с Черкащины, на 6 у корюковцев. Еще одна пройдет завтра. ФК «Тростянец» сыграет матч против лебединцев в июле.
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