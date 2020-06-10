Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:21290

«Виктория» уходит в отрыв

После карантинной паузы возобновился чемпионат Украины по футболу среди аматоров, в котором играют две команды с Сумщины.

Сегодня, 27 июня, «Виктория» из Николаевки Белопольского района а матче 15-го тура на выезде победила корюковский «Чернигов Авангард». Голами в составе «Виктории» отличились Тарас Михайлюк и Андрей Кузьмин.

Команда из Николаевки продолжает возглавлять группу «2» любительского чемпионата Украины с 38 очками в 15 матчах. На 5 очков меньше у «ЛНЗ-Лебедин» с Черкащины, на 6 у корюковцев. Еще одна пройдет завтра. ФК «Тростянец» сыграет матч против лебединцев в июле.

Спорт Виктория Николаевка Футбол
view counter

По тематике

Матч за Суперкубок Сумщины покажут онлайн
Сегодня 21:08

Матч за Суперкубок Сумщины покажут онлайн

Матч за Суперкубок Сумской области по футболу, который из-за карантина пройдет без зрителей, покажут на youtube-канале Ассоциации футбола Сумской области....

«Альянс» продлил контракты со всеми игроками
Сегодня 12:52

«Альянс» продлил контракты со всеми игроками

Главный тренер липоводолинского «Альянса» Юрий Ярошенко рассказал о подготовке команды к матчам плей-офф, а также поделился информацией о кадровой ситуации...

Суперкубок Сумщины перенесен в Сумы на «Юбилейный»
Вчера 15:57

Суперкубок Сумщины перенесен в Сумы на «Юбилейный»

В это воскресенье, 28 июня, в Сумах проведут матч за Суперкубок Сумской области по футболу с между ФК «Сумы» и...

Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Сумщины по футболу
23.06.2020 08:02

Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Сумщины по футболу

Финальный матч должен состояться 24 августа....

Команды с Сумщины продолжат выступления в аматорском чемпионате Украины
22.06.2020 08:02

Команды с Сумщины продолжат выступления в аматорском чемпионате Украины

27 июня возобновляются игры чемпионата Украины по футболу среди аматорских команд....

Новости

Где обнаружили новые случаи коронавируса на Сумщине
Сегодня 09:31
У ректора СумГУ обнаружили коронавирус
25.06.2020 17:44
Сумчане получили награды от президента Украины
Сегодня 23:07
В СНБО предупредили о вероятности дистанционного обучения осенью
Сегодня 22:57
Какая самая уязвимая к COVID-19 группа крови: результаты последних исследований
Сегодня 22:47
Кабмин планирует закрыть общественный транспорт в связи с карантином
Сегодня 22:43
Сумская биатлонистка рассказала о своем состоянии после операции
Сегодня 22:00
Завтра в Тростянце откроют обновленное неврологическое отделение горбольницы
Сегодня 21:38
Команды с Сумщины выиграли в «Лиге участников АТО»
Сегодня 21:27
«Виктория» уходит в отрыв
Сегодня 21:21
Матч за Суперкубок Сумщины покажут онлайн
Сегодня 21:08
СБУ провела обыски в Сумской областной больнице
Сегодня 20:52
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.