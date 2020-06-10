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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:38261

Завтра в Тростянце откроют обновленное неврологическое отделение горбольницы

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил мэр Тростянца Юрий Бова.

«Колоссальная работа в течение 5 месяцев. Почти 900 кв. м полного капремонта и переоснащения, замена всех сетей, качественный ремонт, комплектование современным оборудованием и мебелью...

И, наконец, результат: завтра, 28 июня, ко Дню Конституции Украины в 12.00 открытие современного неврологического отделения в Тростянецкой городской больницы.

Каждый желающий в течение дня сможет увидеть изменения, происходящие в нашей больнице, в нашем городе, в нашей стране!!!

(Вход в больницу исключительно в масках)», - написал Юрий Бова.

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