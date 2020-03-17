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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:00382

Сумская биатлонистка рассказала о своем состоянии после операции

Украинская биатлонистка Юлия Журавок прокомментировала свое состояние в Instagram.

Спортсменка призналась, что сейчас проходит реабилитацию, а также очень скучает по биатлону.

«Хочу подвести итоги за последние 20 дней своей жизни. Могу сказать, что они были самыми особенными, прекрасными. Были стрессы, нервы, переживания. Мысли о том, что я многое упущу, подавляли меня, но речь шла о моем здоровье. Моя вера, внутренний стержень, люди, которых я люблю, и которые верят в меня, не давали мне права раскисать и опускать руки.

Я осознала поговорку: «Все, что не делается – все к лучшему». По сути, ничего я не упустила, а наоборот приобрела.

Сейчас я на реабилитации, нагрузки должны быть минимальными. А я дико скучаю по той драйвовой энергии, которая питает меня и наполняет. Я чувствую ужасный эмоциональный голод. Это как жесткая диета, когда хочется горячего круассана с кофе, а можно только чай с овсянкой (но это тоже, кстати, вкусно).

Короче, пошла и сделала, что хотела. Друзья, не держите себя в рамках. Не ущемляйте себя. Любите себя. Любите людей, которые вас окружают. Делайте то, что делает вас счастливым, удовлетворенным, сильным. И главное – будьте верны самим себе», - написала она в Инстаграме.

Спорт Биатлон Юлия Журавок
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