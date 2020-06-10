В СНБО предупредили о вероятности дистанционного обучения осенью Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предупредил, что школам в новом учебном году, вероятно, придется продолжить работу в дистанционном режиме.

Об этом Данилов сказал на расширенном селекторном совещании по коронавирусу, которое состоялось в субботу, сообщает пресс-служба Президента.

“Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что существует вероятность того, что осенью большинству украинских школ придется перейти на дистанционное обучение, поэтому уже сегодня должны быть подготовлены соответствующие технические возможности”, – говорится в сообщении.

Напомним, в Кабинете Министров еще не приняли решение о том, начнется ли 1 сентября новый учебный год.

При этом, в МОН продолжают усовершенствовать дистанционную форму обучения, чтобы, если будет такая необходимость, использовать ее в дальнейшем.

В МОН, совместно с МОЗ, до конца июня подготовят дополнительные протоколы, которые будут определять меры безопасности в учреждениях образования к возвращению детей с 1 сентября.