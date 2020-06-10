Сумчане получили награды от президента Украины

За значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление национальной безопасности, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд президент наградил медалью «За труд и доблесть» Худолея Николая Михайловича - начальника цеха акционерного общества «Сумыхимпром», присвоил почетные звания «Заслуженный донор Украины» сумчанам Клецу Владимиру Павловичу, Николаенко Сергею Леонидовичу и Растросте Александру Николаевичу, а также «Заслуженный юрист Украины» Резнику Олегу Николаевичу - доценту кафедры, заместителю директора Учебно-научного института права Сумского государственного университета.