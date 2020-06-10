Когда начнется строительство солнечной станции в Тростянце? Этот вопрос сегодня, несмотря на выходной, мэр Тростянца Юрий Бова обсудил с иностранными инвесторами, которые приехали в город.

Об этом мэр Тростянца написал в Фейсбуке.

«Сначала год на согласование в вашей стране всех разрешительных процедур. Затем мы, как и другие инвесторы, ждали результатов президентских и парламентских выборов и ответы на вопрос, какой тариф на «зеленую» энергетику оставит новое правительство и профильное министерство, какие будут стимулы от государства Украина для инвесторов.

Сейчас ситуация в этой области стала не идеальна. Тем не менее мы готовы завершить этот проект и максимально быстро постараться начать строительство первой очереди солнечной станции в Тростянце на 9 га площади. Очень важным является то, удастся ли все окончательные согласования на строительство в инспекции ГАСК получить в июле. Если все будет идти по плану, то мы готовы после октября вернуться к продолжению разговора о возможности аренды второго земельного участка 13 га для строительства второго этапа нашего проекта», - заверили инвесторы мэра и представителей отдела экономики, Агентства местного экономического развития, участвовавших в совещании.

Несколько часов обсуждали все вопросы возможного строительства, правовые аспекты привлечения инвестиций, использования земельного участка и возможность содействия и помощи городских властей в случае возникновения трудностей с подключением к сетям облэнерго.

Заверили иностранцев, создание новых рабочих мест, в том числе в области альтернативной энергетики, является приоритетом в действиях городского совета.

Что ж, надеюсь, что, наконец, этот проект иностранцы скоро начнут реализовывать», - написал Юрий Бова.