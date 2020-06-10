С 1 июля газовые платежи для сумчан подорожают Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) внесла изменения во второй этап подорожания доставки газа.

При этом в день голосования был предложен и утвержден документ с более высокими тарифами, чем в обнародованном ранее на сайте ведомства проекте постановления. Окончательные цифры, которые увидят украинцы в платежках за транспортировку газа, опубликованы ниже.

Тарифы с 1 июля

В конце прошлого года, одновременно с разделением газовых платежек на две – за потребление газа и его транспортировку, НКРЭКУ было принято решение о подорожании транспортировки газа на 46%. Чтобы смягчить для населения переход на новые тарифы, подорожание было разбито на два этапа – с 1 января (второй столбец в инфографике) и 1 июля (третий столбец "План"). При этом летнее подорожание должно было составить в среднем 20%.

Но 3 июня НРКЭКУ решило пересмотреть июльское подорожание газа в сторону уменьшения, как гласит официальная формулировка, "с целью недопущения социального напряжения среди населения". Был утвержден и обнародован проект снижения подорожания с 20% до 8% (4 столбец "Проект"), который, однако, был пересмотрен в день заседания, и 24 июня НКРЭКУ утвердила пакет документов с более высокими тарифами (5 столбец "с 1 июля").

Например, если для "Сумыгаза" зимой было предусмотрено с 1 июля подорожание с 0,91 до 1,13 грн за доставку 1 куб м. газа, то в проекте НКРЭКУ закладывалось снижение подорожания до 1,02 грн за доставку 1 куб. м. Однако в день голосования Нацкомиссия утвердила для лицензиата тариф в 1,03 грн за 1 куб. м, который и становится действующим с 1 июля.