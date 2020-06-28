На Сумщине расширилась география распространения коронавируса По состоянию на 28 июня в Сумской области уже 295 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки Covid-19 подтвердили у 8 человек (г. Конотоп - 3, г. Ахтырка - 3, г. Ромны - 1, пгт Великая Писаревка - 1).

Сейчас от Covid-19 в Сумской области выписаны 219 человек, из них 10 - за минувшие сутки (г. Ахтырка - 10).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 79 случаев заболевания (59 вылечилось), в Сумском районе - 17 (12), г. Ахтырка - 26 (14), г. Конотоп - 19 (14), Конотопский район – 26 (24 вылечилось, 2 умерло) Кролевецкий район – 33 (30 вылечилось, 2 умерло), г. Шостка - 15 (15), Тростянецкий район – 25 (14 вылечилось, 1 умер), Роменский район – 3 (2), Недригайловский район – 1 (1), г. Ромны – 10 ( , Глуховский район – 3 (2), г. Глухов – 9 (6), Бурынский район – 3 (3), Ахтырский район – 1 (1), г. Лебедин – 1 (1), Белопольский район – 15 (12), Путивльский район – 7 (1), Краснополье – 1 (0 ), Великая Писаревка – 1 (0 ).