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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:27213

Несмотря на угрозу заражения коронавирусом мэр Сум и губернатор Сумщины пришли мероприятия, посвященные Дню Конституции Украины

Сегодня, 28 июня, в Сумах отметили 24-ю годовщину со дня принятия Основного закона Украины.

Возле памятника Тарасу Шевченко на ул. Соборной состоялись торжества по случаю Дня Конституции и были вручены государственные награды жителям области.

Перед этим руководители области и города, депутаты областного совета, военные и общественность возложили цветы к могилам погибших Героев АТО на центральном кладбище, где прошел молебен по погибшим, и к памятному знаку Героям Небесной Сотни.

От горсовета присутствовали мэр Сум Алексадр Лысенко, его замы Владимир Войтенко и Алена Дмитревская, от облгосадминистарнции ее глава Роман Грищенко, его замы Сергей Банников и Татьяна Мироненко и руководитель аппарата ОГА Игорь Кальченко, а вот от облсовета были только депутаты Родион Дученко и Дмитрий Нагорный.

Собравшиеся возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко. Здесь же состоялся концерт сумских вокалистов, исполнявших патриотические песни.

Напомним: 23 июня на коллегии ОГА, в которой принял участие ректор СумГУ Анатолий Васильев, у которого на следующий день подтвердили коронавирус, были и мэр Сум, и губернатор с замами и глава облсовета Владимир Токарь с замом Татьяной Головко. После этого мэр Сум ушел на самоизоляцию, но в пятницу вечером сообщил, что его тест на коронавирус был отрицательным (прошло всего 3 дня!), губернатор Сумщины также сообщал, что у него отрицательный тест. А вот глава облсовет ушел в отпуск.

Общество
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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