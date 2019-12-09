В Сумах провели чемпионат города по теннису 26-28 июня на кортах Теннисной Академии состоялся чемпионат города Сумы по теннису среди детей.

Призеры:

Одиночный разряд. Девочки до 10 лет: 1-е место- Марченко Ева (ТА), 2-е место- Нестеренко Анастасия, 3-е место- Харченко Татьяна и Скоромная Полина (обе ТА).

Мальчики до 10 лет: 1-е место- Бойко Дмитрий (ТА), 2-е место- Калинин Тимофей (ТА), 3-е место- Лобода Андрей(ТА).

Девочки до 12 лет: 1-е место- Гриценко София (ТА), 2-е место- Довгопол Елизавета (ТА), 3-е место- Соловей Екатерина (ТА).

Мальчики до 12 лет: 1-е место - Лемишко Матвей (ТА), 2-е место - Тарасенко Денис (ТА), 3-е место - Петренко Кирилл и Бундин Святослав (оба ТА).

Девочки до 14 лет: 1-е место- Никонорова Анна (ТА), 2-е место- Александренко Алина, 3-е место- Севастьянова Мария (ТА).

Мальчики до 14 лет: 1-е место - Саенко Демид (ТА), 2-е место - Трофименко Арсений (ТА), 3-е место - Загорулько Арсений (ТА).

Парный разряд. Девочки: 1-е место- Гриценко София/ Довгопол Елизавета, 2-е место- Соловей Екатерина/Касьянова Варвара (ТА), 3 место - Марченко Ева/Мусиенко Лариса(ТА).

Мальчики: 1-е место - Лемишко Матвей/Вардаев Михаил(ТА), 2-е место - Тарасенко Денис/Бундин Святослав, 3-е место - Саенко Демид/Загорулько Арсений.

Микст: 1-е место - Лемишко Матвей/Довгопол Елизавета, 2-е место - Тарасенко Денис/Соловей Екатерина, 3-е место- Коваленко Богдан/Гриценко София.