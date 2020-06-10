В Тростянецкой горбольнице открыли обновленное неврологическое отделение 28 июня в Тростянце открыли обновленное неврологическое отделение местной больницы.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал мэр Тростянца Юрий Бова.

«Неврологическое отделение Тростянецкой городской больницы открыто!!!

Именно так выглядит отныне неврологическая часть терапевтического отделения в Тростянецкой городской больницы.

В Тростянце открыли новое неврологическое отделение, но с ограниченным количеством гостей, с соблюдением карантинных требований.

На мероприятие прибыла Виктория Милютина - директор Северного департамента НСЗУ. Осмотрев новое отделение, она, прежде всего, отметила качественный ремонт с безбарьерным доступом, что крайне важно для пациентов неврологии, наличие оснащенных по всем правилам санитарно-гигиенических комнат для лиц с инвалидностью, многофункциональные медицинские кровати в палатах, новое оборудование.

Нужно отметить, что качественный ремонт отделения выполнено в короткий, пятимесячный срок. Общая стоимость работ - 1,7 миллиона гривен, это средства бюджета Тростянецкой громады. В отделении выполнен капитальный ремонт систем водоснабжения, канализации, отопления, заменены окна, приобретено качественную медицинскую мебель и новейшее медицинское оборудование. В каждой палате - многофункциональные медицинские кровати, санузлы холодильники, телевизоры, подключен интернет. Главное, что все это для пациентов бесплатно! Отделение рассчитано на 27 пациентов. Созданы также современные комфортные условия для медицинских работников отделения.

Не скрывала своего удовольствия и радости Тамара Васильевна Матвиенко, которая более 35 лет работает врачом-невропатологом, которая возглавляет неврологическое отделение. Она поблагодарила за созданные качественные условия для больных, а их в неврологии немало тяжелых, и отметила, что в таких замечательных условиях и у медицинского персонала усиливается вдохновение к работе!

Огромные слова благодарности всем, кто принимал участие в переоснащении и ремонте заведения!», - написал Юрий Бова.