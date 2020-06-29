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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:371667

На Сумщине уже 296 случаев коронавируса

По состоянию на 29 июня в Сумской области уже 296 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки Covid-19 подтвердили у 1 человека (г. Тростянец). Сейчас от Covid-19 в Сумской области выписаны 219 человек.

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 79 случаев заболевания (59 вылечилось), в Сумском районе - 17 (12), г. Ахтырка - 26 (14), г. Конотоп - 19 (14), Конотопский район – 26 (24 вылечилось, 2 умерло), Кролевецкий район – 33 (30 вылечилось, 2 умерло), г. Шостка - 15 (15), Тростянецкий район – 26 (14 вылечилось, 1 умер), Роменский район – 3 (2), Недригайловский район – 1 (1), г. Ромны – 10 (8 ), Глуховский район – 3 (2), г. Глухов – 9 (6), Бурынский район – 3 (3), Ахтырский район – 1 (1), г. Лебедин – 1 (1), Белопольский район – 15 (12), Путивльский район – 7 (1), Краснополье – 1 (0 ), Великая Писаревка – 1 (0 ).

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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