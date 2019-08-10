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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:49300

Сумчанки отличились на чемпионате по воздушной акробатике

27-28 июня в Киеве проходил Открытый Всеукраинский чемпионата Airdream Pole Championship.

В турнире принимали участие воспитанницы сумского клуба LEVEL.

1 места:

– Ольга Корж, категория pole art, дети 10-12 лет, новички

– София Евтушенко, категория pole art, юниоры 15-17, новички

– Анфиса Полуляшенко, категория воздушное кольцо, дети 6-9 лет, новички

– Мария Соловченко, категория воздушное кольцо, дети 6-9 лет, профессионалы-элит

2 места:

– Анастасия Степаненко, категория pole art, дети 10-12 лет, профессионалы

– Варвара Виноградова, категория воздушное кольцо, дети 6-9 лет, профессионалы-элит

3 места:

– Анастасия Шаталова, категория pole art, дети 10-12 лет, новички

– Александра Кобзарь, категория воздушное кольцо, юниоры 15-17 лет, профессионалы-элит

 
Спорт Воздушная акробатика
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