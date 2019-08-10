Сумчанки отличились на чемпионате по воздушной акробатике

В турнире принимали участие воспитанницы сумского клуба LEVEL.
1 места:
– Ольга Корж, категория pole art, дети 10-12 лет, новички
– София Евтушенко, категория pole art, юниоры 15-17, новички
– Анфиса Полуляшенко, категория воздушное кольцо, дети 6-9 лет, новички
– Мария Соловченко, категория воздушное кольцо, дети 6-9 лет, профессионалы-элит
2 места:
– Анастасия Степаненко, категория pole art, дети 10-12 лет, профессионалы
– Варвара Виноградова, категория воздушное кольцо, дети 6-9 лет, профессионалы-элит
3 места:
– Анастасия Шаталова, категория pole art, дети 10-12 лет, новички
– Александра Кобзарь, категория воздушное кольцо, юниоры 15-17 лет, профессионалы-элит
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