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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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У Сумах День Конституції України відзначили підняттям найвищого в місті прапора

Відзначення Дня Конституції в Сумах ознаменувалось визначною подією, – підняттям Державного прапора України на найвищому в місті флагштоці, що напередодні свята встановили у сквері «Романтика».

Підняли в небо державний прапор України вихованці Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І. Г. Харитоненка Державної прикордонної служби України.

До присутніх на урочистому заході звернувся очільник Сум Олександр ЛИСЕНКО, який наголосив, що такі заходи важливі, бо вони об'єднують і виховують підростаюче покоління в дусі любові до рідної землі.

«Суми – місто патріотів! І, дійсно, підняття Державного прапора України, у таке важливе для кожного українця свято – традиція для кожного з нас. Можу з впевненістю сказати, що відтепер у сквері «Романтика» буде ще й патріотична зона. Радує, те що молоді хлопці, наше майбутнє, кадети підіймають один з головних символів нашої держави. Це правильно, бо це наша історія, і ця сторінка історії починається саме зараз. Вітаю всіх з Днем Конституції України! Всім бажаю успіхів, добробуту та злагоди!» – сказав міський голова.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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