На Сумщине полиция разыскивает родителей потерявшейся девочки Девочку нашли ночью в районе ул. Кожедуба в Шостке.

Ребенка, который сам бродил в районе железнодорожного переезда ночью увидел случайный водитель. Он и вызвал на указанное место полицейских. Правоохранители доставили малышку в детскую больницу и начали поиски ее родителей.

На вид девочке около двух лет. Ростом 60 см, худощавого телосложения. Имеет светлые волосы и серые глаза.

Была одета в платье с черно-белой полоской, которое имеет спереди рисунок в виде зайца. Обута в светлые носки и цветастые босоножки.

Полицейские обращаются ко всем неравнодушным гражданам с просьбой помочь в розыске родителей ребенка. Внимательно рассмотрите фото девочки, и если вы узнали малышку - просим позвонить в Шосткинский отдел полиции по телефону (050) 327-91-48, или на круглосуточную линию службы «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.