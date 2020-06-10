С начала 2020 года на водоемах Сумщины утонуло 25 человек Жара все чаще заставляет граждан спасаться в прохладе водоемов, но не всегда во время отдыха люди придерживаются элементарных правил безопасности, что, к сожалению, приводит к тяжелым последствиям.

Только с начала июня утонули уже 15 человек, 2 из которых - дети. Всего же в течение года вода унесла жизни уже 25-ти человек.

28 июня в г. Лебедин работниками Лебединского рыбоводомелиоративной станции из местного пруда на поверхность было поднято тело мужчины, 1984 года рождения.

Учитывая количество чрезвычайных событий у водоемов, спасатели предостерегают:

• никогда не ныряйте в незнакомых местах;

• не оставляйте детей без присмотра у воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные ставки и реки;

• не заплывайте далеко. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах;

• не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

• плавайте в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3 - 5 минут;

• помните: отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах.

Уважаемые граждане! Заботьтесь о собственной безопасности и в случае возникновения чрезвычайного происшествия немедленно звоните в Службу спасения по номеру 101!

Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области