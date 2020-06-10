Ночью в Бездрике «семерка» попала в ДТП и загорелась

На место происшествия был направлен дежурный караул 2-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию было установлено, что двигаясь в сторону с. Нижняя Сыворотка, автомобиль попал в ДТП и загорелась.
В 4:56 возгорание локализовали, а в 5:06 - потратив на тушение почти 1 тонну воды, полностью ликвидировали. Всего к ликвидации возгорания были привлечены 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Вследствие чрезвычайного происшествия никто не пострадал, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.