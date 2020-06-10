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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:31384

Ночью в Бездрике «семерка» попала в ДТП и загорелась

Сегодня, 29 июня в 4:40, в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля ВАЗ 21-07 на автодороге Сумы - Полтава вблизи с. Бездрик.

На место происшествия был направлен дежурный караул 2-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию было установлено, что двигаясь в сторону с. Нижняя Сыворотка, автомобиль попал в ДТП и загорелась.

В 4:56 возгорание локализовали, а в 5:06 - потратив на тушение почти 1 тонну воды, полностью ликвидировали. Всего к ликвидации возгорания были привлечены 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Вследствие чрезвычайного происшествия никто не пострадал, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

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