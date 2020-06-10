В Сумах пропал 15-летний парень Сумским отделом полиции разыскивается 15-летний Сухиненко Руслан Юрьевич, уроженец Сум.

Парень 27 июня ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

На вид Руслану 15-17 лет, ростом около 165-170 см, худощавого телосложения, русые волосы и светлые глаза.

Был одет в черную футболку, темно-синие шорты и кроссовки красного цвета. При себе имел сумку «бананка» черного цвета и мобильный телефон «Xiaomi».

Работники полиции обращаются к гражданам с просьбой не оставаться равнодушными, и просто оглянуться вокруг: возможно, парень находится где-то рядом и ему нужна помощь. Если вы информацию, которая поможет установить его место пребывания, просьба сообщить об этом по телефонам Сумского отдела полиции (0542) 66-72-04, 050-30-72-005, 050-40-73-102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.