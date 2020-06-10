На Тростянетчине завершились археологические раскопки С хорошими результатами завершились археологические раскопки на Заречненском археологическом комплексе.

Раскопки продолжались в течение 2-х недель. Исследовали первый посад городища научные сотрудники Института археологии НАН Украины, помогали им местные историки, сотрудники музейно-выставочного центра «Тростянецкий».

- При содействии городского головы Юрия Бовы мы продолжили археологические исследования, начатые в прошлом году. В прошлом году мы нашли женское захоронение 12-го века, а во время нынешних раскопок - много хозяйственных ям для хранения зерна, которые датируются 12-м веком, - рассказывает Виталий Жигола, младший научный сотрудник Института археологии. - обнаруженные обгорелые конструкции от перекрытия ям могут быть связаны как с пожаром в поселении, так и с военными действиями.

На месте проведения раскопок мэр Юрий Бова бывал почти ежедневно. Особенно запомнился день, когда Виталий Жигола лично нашел уникальную женскую украшение - костяную подвеску в форме грифона, 10 - 11 века. «Это украшение, вероятнее всего, не имеет аналогов и имеет большую художественную ценность», - рассказывал молодой ученый.

По словам Виталия Жиголы, в ходе проведения раскопок археологи узнали много нового о памятнике археологии «Заречненский археологический комплекс».

- В первом раскопе мы исследовали возможные оборонительные сооружения. Раскапывали вдоль древней дороги, ведущей к посаду, - говорит Виталий. - И действительно: нашли фрагмент укрепления - ров, который датируется 12-м веком. Впереди рва - ряд хозяйственных ям. Это свидетельствует, что именно здесь была хозяйственная часть поселения. На втором раскопе мы также обнаружили хозяйственные ямы зерновые.

Чрезвычайно интересным оказался третий раскоп. При расширении раскопок археологи наткнулись на котлован жилья с фрагментами разрушенной печи, которые датируются 10-м веком. Археологи нашли фрагменты печи - куски глины с текстильными узорами, которые нанесли летописные северяне.

Восторженно рассказывал талантливый археолог Виталий Жигола о проделанной работе, об интересных исторических находках - фрагментах керамики Х века роменской культуры и фрагменты керамики древнерусского времени. Он отметил, что Заречненский археологический комплекс скрывает еще много неразгаданных тайн и исследовательскую работу есть смысл продолжать в следующем году.