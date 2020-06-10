У Сумах вшанували пам’ять бійця Української добровольчої армії Олега Лавренка У Сумах вшанували пам’ять бійця Української добровольчої армії Олега Лавренка, якому б цьогоріч мало виповнитись 60 років.

Військовослужбовець із позивним «Морпех» не дожив до ювілею у зв’язку з ускладненням хвороб. До цього, перебуваючи на фронті, він переніс два інфаркти та пневмонію. Чоловік був організатором територіальної оборони у 2014 році, бійцем ОЛПЗ «Чорний Туман» та 8-го окремого батальйону УДА «Аратта». Разом із тим, у вересні 2018 року долучився до формування роти контрдиверсійної боротьби 117-ї окремої бригади територіальної оборони України в Сумській області.

Вклонились перед могилою військовика, похованого на Алеї Слави Центрального кладовища міста, та до її підніжжя поклали квіти рідні та близькі, колеги та представники міської і обласної влади.