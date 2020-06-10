На перекрестке в Сумах столкнулись четыре авто: травмированы двое детей

Машины столкнулись на перекрестке улиц Петропавловской и Перекопской.
По предварительной информации пресс-службы патрульной полиции Сумской области, 19-летний водитель KIA Sportage, двигаясь по улице Перекопской в направлении улицы Герасима Кондратьева, не предоставил преимущества в движении транспортному средству ЗАЗ Vida, 42-летний водитель которого двигался по главной дороге улицы Петропавловской. После этого ЗАЗ Vida врезался в Jeep Compass, а KIA Sportage протаранил Opel Combo и наехал на дерево.
По словам врача «скорой», в аварии травмированы три человека - среди которых двухлетняя девочка из Opel Combo. Она была непристегнута. По словам врача, тяжелее всех травмировался 16-летний подросток. Он сидел на переднем сиденье KIA Sportage также непристегнутый ремнем безопасности, пишет UA:СУМИ.
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