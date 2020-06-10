В Сумах болеют коронавирусом 20 человек, в том числе двое детей Об этом сегодня, 30 июня, на аппаратном совещании в мэрии сообщила замначальника горотдела здравоохранения Наталья Кипенко.

- На прошлой неделе в Украине наблюдались цифры, которые свидетельствуют об увеличении заболеваемости, и установлены определенные антирекорды, - начала она. – В целом в области на прошлой неделе заболело 39 человек, в том числе в Сумах 12. На сегодня на лечении с подтвержденными случаями зарегистрировано 79 человек: 69 взрослых и 10 детей. Вылечились 74,6% или 59 человек. За неделю выздоровело 13. На лечении 20 человек: 8 взрослых на стационарном лечении и 12 на амбулаторном – 10 взрослых и двое детей.