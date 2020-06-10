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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:10472

В Сумах болеют коронавирусом 20 человек, в том числе двое детей

Об этом сегодня, 30 июня, на аппаратном совещании в мэрии сообщила замначальника горотдела здравоохранения Наталья Кипенко.

- На прошлой неделе в Украине наблюдались цифры, которые свидетельствуют об увеличении заболеваемости, и установлены определенные антирекорды, - начала она. – В целом в области на прошлой неделе заболело 39 человек, в том числе в Сумах 12. На сегодня на лечении с подтвержденными случаями зарегистрировано 79 человек: 69 взрослых и 10 детей. Вылечились 74,6% или 59 человек. За неделю выздоровело 13. На лечении 20 человек: 8 взрослых на стационарном лечении и 12 на амбулаторном – 10 взрослых и двое детей.

Общество Коронавирус
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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