В Сумах болеют коронавирусом 20 человек, в том числе двое детей

- На прошлой неделе в Украине наблюдались цифры, которые свидетельствуют об увеличении заболеваемости, и установлены определенные антирекорды, - начала она. – В целом в области на прошлой неделе заболело 39 человек, в том числе в Сумах 12. На сегодня на лечении с подтвержденными случаями зарегистрировано 79 человек: 69 взрослых и 10 детей. Вылечились 74,6% или 59 человек. За неделю выздоровело 13. На лечении 20 человек: 8 взрослых на стационарном лечении и 12 на амбулаторном – 10 взрослых и двое детей.
По состоянию на 29 июня в Сумской области уже 296 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 28 июня в Сумской области уже 295 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
На утро 28 июня в Сумской области подтверждено уже 295 случаев коронавирусной болезни COVID-19....
По состоянию на 27 июня 2 новых лабораторно подтвержденных случая инфицирования COVID-19 по Ахтырский городской объединенной территориальной громаде....
По состоянию на 27 июня в Сумской области 287 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....