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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумской бюджет недополучил уже 143 млн грн

В общий фонд бюджета Сумской городской ОТГ (без учета официальных трансфертов) поступили средства в сумме 835,4 грн, что составляет 41,6% к плану на год.

Сумма недовыполнения пропорционально 1/12 на текущую дату составляет 143,3 млн грн, или -14,6%, за счет:

- налога на доходы физических лиц – 90,6 млн грн;

- земельного налога и арендной платы – 29,6 млн грн;

- единого налога – 16,6 млн грн;

- платы за предоставление административных услуг - 4,0 млн гривен.

Сумма недовыполнения на текущую дату по росписи составляет 102,0 млн грн, или -10,9%, за счет:

- налога на доходы физических лиц – 57,3 млн грн;

- земельного налога и арендной платы – 28,7 млн грн;

- единого налога – 13,7 млн грн;

- платы за предоставление административных услуг – 3,8 млн гривен.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления общего фонда бюджета Сумской городской ОТГ (без учета официальных трансфертов) увеличились на 8,5 млн грн (или на 1,0%) за счет налога на доходы физических лиц (25,9 млн грн, или на 4,9%), единого налога (+9,0 млн грн, или на 8,3 %).

Из общей суммы поступлений с начала года 66,9% (559,3 млн грн) составляет налог на доходы физических лиц; 14,0% (117,2 млн грн) - единый налог; 7,8% (65,2 млн грн) - акцизный налог; 7,7% (64,0 млн грн) - земельный налог и арендная плата.

В специальный фонд бюджета Сумской городской ОТГ (без учета официальных трансфертов) поступили средства в сумме 24,5 млн грн, что составляет 30,4% к плану на год и на 17,2 млн грн (или на 41,3%) меньше поступлений за соответствующий период 2019 года.

Поступления бюджета развития составляют 3,5 млн грн (средства от отчуждения имущества - 2,0 млн грн, средства от продажи земельных участков – 1,1 млн грн; средства долевого участия в развитии инфраструктуры населенного пункта – 400 тыс. гривен).

Официальных трансфертов в общий фонд поступило 286,6 млн грн, что составляет 99,8% к плану на январь-июнь по расписанию, в специальный фонд - 48,0 млн грн, что составляет 98,2% к плану на январь-июнь по расписанию.

Экономика Недобор
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