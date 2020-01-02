Роменские спасатели меняют русло реки на Ивано-Франковщине В течение 29 июня на территории западных областей, в частности на Ивано-Франковщине, продолжались работы по ликвидации последствий дождевого паводка.

470 кубических метров камней было перемещено экипажем бульдозера Shantui SD 22-3 Межрегионального центра быстрого реагирования из Ромен в пгт Верховина.

Мероприятия проводятся для изменения русла реки, чтобы можно было проводить работы возле поврежденного моста.

Также роменчане поравняли пешеходный мост, который был поврежден в результате непогоды.

Всего к работам на территории области привлечено 504 человека и 213 единиц техники, из них от ГСЧС 303 человека личного состава со 149 единицами техники и 2 вертолета ГСЧС.