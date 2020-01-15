В Сумах провели парный турнир по теннису

На кортах возле озера Чеха соревновались теннисисты из Тростянца, Прилук и Сум.
1 место – Бондаренко Руслан/Коваленко Александр, 2 место – Савченко Иван/Борисов Александр, 3 место – Коваль Андрей/Гордиенко Сергей.
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