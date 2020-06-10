Ситуация с коронавирусом в Украине на 30 июня Центр общественного здоровья сообщает, что на утро 30 июня в Украине подтверждено 44334 случая COVID-19, из них 19 115 выздоровели, 1159 умерли.

За последние сутки лабораторно подтверждено 706 случаев, 12 человек умерло, 88 вылечилось.

Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР - 656122, методом ИФА - 202618.

Количество активных больных по состоянию на 30.06 составляет 24060 человек.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (301,6), Львовской (180,9) и Ровенской (162,5) областях.

Сейчас госпитализированы 4724 человека, из них 92 человека подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 11836 человек, в подключение к аппарату ИВЛ - 393 пациента.

Заболевание подтверждено у 3238 детей и 6721 медика, из них 4025 медработников выздоровели. 32498 больных находились на амбулаторном лечении.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 1864 (1179 выздоровели)

- Волынская обл. - 2368 (694 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 1087 (913 выздоровели)

- Донецкая обл. - 481 (163 выздоровели)

- Житомирская обл. - 1404 (746 выздоровели)

- Закарпатская обл. - 2889 (943 выздоровели)

- Запорожская обл. - 572 (418 выздоровели)

- Ивано-Франковская обл. - 2395 (1098 выздоровели)

- г. Киев - 5037 (1563 выздоровели)

- Киевская обл. - 2546 (1332 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 646 (536 выздоровели)

- Луганская обл. - 80 (58 выздоровели)

- Львовская обл. - 5435 (747 выздоровели)

- Николаевская обл. - 444 (281 выздоровел)

- Одесская обл. - 1698 (736 выздоровели)

- Полтавская обл. - 314 (268 выздоровели)

- Ривненская обл. - 3712 (1769 выздоровели)

- Сумская обл. - 297 (222 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 1919 (1140 выздоровели)

- Харьковская обл. - 2134 (1086 выздоровели)

- Херсонская обл. - 191 (176 выздоровели)

- Хмельницкая обл. - 803 (544 выздоровели)

- Черкасская обл. - 642 (458 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 4801 (1900 выздоровели)

- Черниговская обл. - 536 (145 выздоровели).