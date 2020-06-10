Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:21948

Ситуация с коронавирусом в Украине на 30 июня

Центр общественного здоровья сообщает, что на утро 30 июня в Украине подтверждено 44334 случая COVID-19, из них 19 115 выздоровели, 1159 умерли.

За последние сутки лабораторно подтверждено 706 случаев, 12 человек умерло, 88 вылечилось.

Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР - 656122, методом ИФА - 202618.

Количество активных больных по состоянию на 30.06 составляет 24060 человек.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (301,6), Львовской (180,9) и Ровенской (162,5) областях.

Сейчас госпитализированы 4724 человека, из них 92 человека подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 11836 человек, в подключение к аппарату ИВЛ - 393 пациента.

Заболевание подтверждено у 3238 детей и 6721 медика, из них 4025 медработников выздоровели. 32498 больных находились на амбулаторном лечении.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 1864 (1179 выздоровели)

- Волынская обл. - 2368 (694 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 1087 (913 выздоровели)

- Донецкая обл. - 481 (163 выздоровели)

- Житомирская обл. - 1404 (746 выздоровели)

- Закарпатская обл. - 2889 (943 выздоровели)

- Запорожская обл. - 572 (418 выздоровели)

- Ивано-Франковская обл. - 2395 (1098 выздоровели)

- г. Киев - 5037 (1563 выздоровели)

- Киевская обл. - 2546 (1332 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 646 (536 выздоровели)

- Луганская обл. - 80 (58 выздоровели)

- Львовская обл. - 5435 (747 выздоровели)

- Николаевская обл. - 444 (281 выздоровел)

- Одесская обл. - 1698 (736 выздоровели)

- Полтавская обл. - 314 (268 выздоровели)

- Ривненская обл. - 3712 (1769 выздоровели)

- Сумская обл. - 297 (222 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 1919 (1140 выздоровели)

- Харьковская обл. - 2134 (1086 выздоровели)

- Херсонская обл. - 191 (176 выздоровели)

- Хмельницкая обл. - 803 (544 выздоровели)

- Черкасская обл. - 642 (458 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 4801 (1900 выздоровели)

- Черниговская обл. - 536 (145 выздоровели).

Общество Коронавирус
view counter

По тематике

Сумщина вернулась в ТОП-5 по проценту выздоровевших от коронавируса
Сегодня 12:38

Сумщина вернулась в ТОП-5 по проценту выздоровевших от коронавируса

На утро 30 июня в Сумской области 297 случая заболевания COVID-19, вылечились 222 человека....

Стало известно, где на Сумщине новый случай коронавируса
Сегодня 09:34

Стало известно, где на Сумщине новый случай коронавируса

По состоянию на 30 июня в Сумской области 297 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине уже 297 случаев коронавируса
Сегодня 08:54

На Сумщине уже 297 случаев коронавируса

За последние сутки добавился один случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19....

Сегодня 08:10

В Сумах болеют коронавирусом 20 человек, в том числе двое детей

Об этом сегодня, 30 июня, на аппаратном совещании в мэрии сообщила замначальника горотдела здравоохранения Наталья Кипенко....

На Сумщине уже 296 случаев коронавируса
Вчера 09:37

На Сумщине уже 296 случаев коронавируса

По состоянию на 29 июня в Сумской области уже 296 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.