Ситуация с коронавирусом в Украине на 30 июня

За последние сутки лабораторно подтверждено 706 случаев, 12 человек умерло, 88 вылечилось.
Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР - 656122, методом ИФА - 202618.
Количество активных больных по состоянию на 30.06 составляет 24060 человек.
Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (301,6), Львовской (180,9) и Ровенской (162,5) областях.
Сейчас госпитализированы 4724 человека, из них 92 человека подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 11836 человек, в подключение к аппарату ИВЛ - 393 пациента.
Заболевание подтверждено у 3238 детей и 6721 медика, из них 4025 медработников выздоровели. 32498 больных находились на амбулаторном лечении.
В общем случаи подтверждено:
- Винницкая обл. - 1864 (1179 выздоровели)
- Волынская обл. - 2368 (694 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 1087 (913 выздоровели)
- Донецкая обл. - 481 (163 выздоровели)
- Житомирская обл. - 1404 (746 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 2889 (943 выздоровели)
- Запорожская обл. - 572 (418 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 2395 (1098 выздоровели)
- г. Киев - 5037 (1563 выздоровели)
- Киевская обл. - 2546 (1332 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 646 (536 выздоровели)
- Луганская обл. - 80 (58 выздоровели)
- Львовская обл. - 5435 (747 выздоровели)
- Николаевская обл. - 444 (281 выздоровел)
- Одесская обл. - 1698 (736 выздоровели)
- Полтавская обл. - 314 (268 выздоровели)
- Ривненская обл. - 3712 (1769 выздоровели)
- Сумская обл. - 297 (222 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 1919 (1140 выздоровели)
- Харьковская обл. - 2134 (1086 выздоровели)
- Херсонская обл. - 191 (176 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 803 (544 выздоровели)
- Черкасская обл. - 642 (458 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 4801 (1900 выздоровели)
- Черниговская обл. - 536 (145 выздоровели).
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