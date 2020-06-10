Сумщина вернулась в ТОП-5 по проценту выздоровевших от коронавируса

Сумская область поднялась на пятое место по проценту выздоровевших от коронавируса.
Топ-10:
- Херсонская обл. - 191 (176 выздоровели) – 92,1%
- Полтавская обл. - 314 (268 выздоровели) – 85,4%
- Днепропетровская обл. - 1087 (913 выздоровели) – 84%
- Кировоградская обл. - 646 (536 выздоровели) – 83%
- Сумская обл. - 297 (222 выздоровели) – 74,7%
- Луганская обл. - 80 (58 выздоровели) – 72,5%
- Запорожская обл. - 572 (418 выздоровели) – 73,1%
- Черкасская обл. - 642 (458 выздоровели) – 71,3%
- Хмельницкая обл. - 803 (544 выздоровели) – 67,7%
- Николаевская обл. - 444 (281 выздоровел) – 63,3%
По количеству заболевших Сумщина третьем месте с конца, меньше только в Луганской (80) и Херсонской (191) областях.
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