Сумщина вернулась в ТОП-5 по проценту выздоровевших от коронавируса На утро 30 июня в Сумской области 297 случая заболевания COVID-19, вылечились 222 человека.

Сумская область поднялась на пятое место по проценту выздоровевших от коронавируса. Топ-10: - Херсонская обл. - 191 (176 выздоровели) – 92,1% - Полтавская обл. - 314 (268 выздоровели) – 85,4% - Днепропетровская обл. - 1087 (913 выздоровели) – 84% - Кировоградская обл. - 646 (536 выздоровели) – 83% - Сумская обл. - 297 (222 выздоровели) – 74,7% - Луганская обл. - 80 (58 выздоровели) – 72,5% - Запорожская обл. - 572 (418 выздоровели) – 73,1% - Черкасская обл. - 642 (458 выздоровели) – 71,3% - Хмельницкая обл. - 803 (544 выздоровели) – 67,7% - Николаевская обл. - 444 (281 выздоровел) – 63,3% По количеству заболевших Сумщина третьем месте с конца, меньше только в Луганской (80) и Херсонской (191) областях.