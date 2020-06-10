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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:38225

Сумщина вернулась в ТОП-5 по проценту выздоровевших от коронавируса

На утро 30 июня в Сумской области 297 случая заболевания COVID-19, вылечились 222 человека.

Сумская область поднялась на пятое место по проценту выздоровевших от коронавируса.

Топ-10:

- Херсонская обл. - 191 (176 выздоровели) – 92,1%

- Полтавская обл. - 314 (268 выздоровели) – 85,4%

- Днепропетровская обл. - 1087 (913 выздоровели) – 84%

- Кировоградская обл. - 646 (536 выздоровели) – 83%

- Сумская обл. - 297 (222 выздоровели) – 74,7%

- Луганская обл. - 80 (58 выздоровели) – 72,5%

- Запорожская обл. - 572 (418 выздоровели) – 73,1%

- Черкасская обл. - 642 (458 выздоровели) – 71,3%

- Хмельницкая обл. - 803 (544 выздоровели) – 67,7%

- Николаевская обл. - 444 (281 выздоровел) – 63,3%

По количеству заболевших Сумщина третьем месте с конца, меньше только в Луганской (80) и Херсонской (191) областях.

Общество Коронавирус
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