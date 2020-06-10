У Сумах відкриється виставка ілюстративного живопису «Спанчоси»

За словами художниці, «спанчосити» означає чистити, а в буденній рутині людям почасти не вистачає часу на очищення думок – добрих, поганих, правильних. Перегляд даних робіт посприяє у цьому, наголошує мисткиня.
Виставка триватиме до 12 липня. Вхід вільний.
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