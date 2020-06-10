В Сумах трагедия на воде По информации начальника отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Артура Петрова, 29 июня сотрудники водолазно-спасательной службы обнаружили и подняли на поверхность Псла тело мужчины, 1963 года рождения.

Утопленника нашли в районе Тополянская. Причины и обстоятельства трагического случая будут устанавливать правоохранители.

В связи с «горячей» порой купального сезона, отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций напоминает сумчан правила безопасного поведения на воде.

Среди основных условий безопасности - правильный выбор мест для купания, строгое соблюдение правил катания на плавсредствах и постоянный контроль за детьми со стороны взрослых.

Отдых на воде допускается только в специально отведенных и оборудованных для этого местах (которых в Сумах нет – Ред.). Отдыхающим следует избегать водоемов с быстрым течением, не нырять с берега, и выбирать те места для купания, где есть спасательные службы. Также стоит воздержаться от заплывов на большое расстояние и не допускать переохлаждения, ведь это одна из главных причин трагических случаев на воде, говорится в сообщении.