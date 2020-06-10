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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:59192

В Глухове полиция разыскивает воровок, которые похитили у пенсионеров более 100 тысяч гривен

29 июня к 77-летнему жителю города Глухов, который проживает с женой в частном доме, пришла незнакомая женщина, якобы для проверки показаний электросчетчика, а с ней еще одна «уполномоченная» по проведению обмена денег.

Пожилой мужчина пустил «контролера» и ее напарницу в дом, и та, якобы проверив показания счетчика, заявила, что подождет коллегу во дворе. «Соцработница» же начала с хозяевами разговор о том, что в Украине якобы началась денежная реформа, в ходе которой из обращения изымаются деньги «старого» образца и будут обмениваться на новые. Таким образом злоумышленница уговорила мужчину показать, какие у него есть купюры. Тот, не понимая, чем все может для него кончиться, достал из тайника пакет с деньгами в сумме 104 000 гривен, разложил купюры на диване, и вместе с прибывшей начал их просматривать. Аферистка быстро определила, что некоторые купюры большого номинала подлежат обмену, а поэтому он должен написать соответствующее заявление. Предложив перейти в другую комнату, «для написания заявления на обмен», злоумышленница закрыла за собой дверь, а деньги так и остались лежать на диване. Этим сразу же воспользовалась ее сообщница: она снова тихонько прошмыгнула в дом, собрала купюры и быстро пошла с добычей чужого двора.

Когда же пошла со двора и «уполномоченная по обмену», хозяева обнаружили кражу всех своих денег, а воровок и след простыл.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины и начала розыск злоумышленниц. Правоохранители предостерегают граждан: не будьте слишком доверчивыми, чтобы не попасть в подобную историю. Помните, в мире еще достаточно проходимцев, готовых обогатиться за счет других людей, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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