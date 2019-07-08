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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:04218

На Сумщине обвиняемый в вымогательстве ранил полицейского

Взят под стражу обвиняемый в вымогательстве, который, освободившись под залог, совершил очередное преступление и ранил полицейского.

По ходатайству Шосткинской местной прокуратуры взят под стражу 31-летний гражданин Азербайджана, который освободился под залог, совершил очередное преступление и ранил полицейского.

Напоминаем, что 2 февраля 2020 года в г. Шостка правоохранители задержали азербайджанца, который склонял товарища к противоправной деятельности. Когда тот отказался выполнять преступные указания, тот сначала избил потерпевшего, а затем отобрал смартфон и паспорт. Вернуть отобранные вещи обещал только после выполнения преступных действий и уплаты 800 грн. Действия задержанного квалифицированы по ч. 2 ст. 186 (грабеж) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство) УК Украины. Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, однако он внес залог и был освобожден.

Находясь на свободе, он уже через несколько дней совершил грабеж, при этом по вызову в орган досудебного следствия не приходил. Поэтому правоохранители получили разрешение суда на его принудительный привод. 25 июня во время задержания мужчина начал сопротивляться, пытался бежать и ударил ножом в руку сотрудника полиции.

В настоящее время, кроме вышеупомянутых статей, задержанный отвечать еще и по ч. 2 ст. 345 (умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) УК Украины. За содеянное ему грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Нападение на полицейского
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