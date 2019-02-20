В Сумах прошла акция протеста против законопроекта о труде (видео) Возле здания облгосадминистрации в Сумах с 10:00 утра 30 июня проходила акция протеста представителей профсоюзов.

Они выступают против принятия закона о труде (законопроект № 2681).

Представители профсоюзных организаций просят остановить дальнейшее продвижение законопроекта. По их мнению, он нарушает права граждан.

Участники акции рассредоточились по площади. Они установили громкие колонки, звучала музыка.

Акция продолжалась около 20 минут. Участники провозглашали свои требования. К ним ни из областной администрации, ни из городского совета. никто не вышел.

Подобные митинги прошли в других регионах Украины. В Киеве 30 июня в рамках этой акции запланировано пикетирование Верховной Рады Украины во время проведения Согласительного совета и пикетирование Офиса Президента Украины, пишет UA:СУМИ.