Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:00179

У Сумах відкрили онлайн-виставку до Дня Конституції

До 24-ої річниці прийняття Конституції України на вебсайті Державного архіву Сумської області відкрито фотодокументальну виставку

На виставці експонуються конституційно-правові і законодавчі акти, на яких ґрунтувалися та закріплювалися найголовніші форми життя суспільства у певні етапи розвитку української держави.

Тож серед представлених документів можна знайти Конституцію Пилипа Орлика 1710 р., Універсали Української Центральної Ради 1917-1918 рр., Проекти Конституції Української держави 1917, 1918 років, Конституцію УСРР 1921 р., Конституцію УРСР 1937 р.

А також відвідувачі зможуть переглянути постанови Верховної Ради України про процес українського державотворення.

Виставку дивіться за посиланням: https://daso.archives.gov.ua/do-24-yi-richnytsi-konstytutsiyi-ukrayiny/.

Общество Выставка Госархив Сумской области День Конституции
view counter

По тематике

У Сумах відкрилася виставка кролевецьких рушників
26.06.2020 16:17

У Сумах відкрилася виставка кролевецьких рушників

У Сумському обласному художньому музеї ім. Никанора Онацького відкрито виставку «КРОЛЕВЕЦЬКІ РУШНИКИ – ТАЇНА ЩИРОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДУШІ», яка представляє рушникову...

Заходи до Дня Конституції України у Сумах
25.06.2020 14:58

Заходи до Дня Конституції України у Сумах

28 червня відбудуться заходи з нагоди Дня Конституції України....

У Сумах покажуть «Монолог з кавою»
16.06.2020 09:57

У Сумах покажуть «Монолог з кавою»

«Монолог з кавою» пропонує провести відома сумська художниця Ніна Негреба, котра презентує персональну виставку живопису у Сумській міській галереї....

Сумчан запрошують на виставку «Мій настрій»
16.06.2020 08:01

Сумчан запрошують на виставку «Мій настрій»

Сумська міська галерея презентує дебютну виставку живопису Валентини Гордієнко «Мій настрій»....

У Сумському художньому музеї відкрили виставку «У країні дитинства»
02.06.2020 10:06

У Сумському художньому музеї відкрили виставку «У країні дитинства»

До Міжнародного дня захисту дітей Сумський обласний художній музей ім. Никанора Онацького відкрив виставку із фондів, яка представляє спадщину відомих...

Новости

Стало известно, где на Сумщине новый случай коронавируса
Сегодня 09:34
Мэр Сум предупредил об ужесточении карантина
Сегодня 08:44
Сумские хоккеистки продолжают забивать за «Минск»
Сегодня 15:07
В Сумах провели чемпионат по многоповторному жиму штанги
Сегодня 14:32
Во ВНО-2020 по математике на Сумщине приняли участие более 4 тысяч человек
Сегодня 14:06
У Сумах відкрили онлайн-виставку до Дня Конституції
Сегодня 14:00
В Сумах прошла акция протеста против законопроекта о труде (видео)
Сегодня 13:47
На Сумщине обвиняемый в вымогательстве ранил полицейского
Сегодня 13:04
В Глухове полиция разыскивает воровок, которые похитили у пенсионеров более 100 тысяч гривен
Сегодня 12:59
Сумщина вернулась в ТОП-5 по проценту выздоровевших от коронавируса
Сегодня 12:38
В Сумах трагедия на воде
Сегодня 12:00
В Ромнах дерево упало на 3-этажку
Сегодня 10:55
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.