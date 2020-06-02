У Сумах відкрили онлайн-виставку до Дня Конституції

На виставці експонуються конституційно-правові і законодавчі акти, на яких ґрунтувалися та закріплювалися найголовніші форми життя суспільства у певні етапи розвитку української держави.
Тож серед представлених документів можна знайти Конституцію Пилипа Орлика 1710 р., Універсали Української Центральної Ради 1917-1918 рр., Проекти Конституції Української держави 1917, 1918 років, Конституцію УСРР 1921 р., Конституцію УРСР 1937 р.
А також відвідувачі зможуть переглянути постанови Верховної Ради України про процес українського державотворення.
Виставку дивіться за посиланням: https://daso.archives.gov.ua/do-24-yi-richnytsi-konstytutsiyi-ukrayiny/.
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