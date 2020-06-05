Во ВНО-2020 по математике на Сумщине приняли участие более 4 тысяч человек

Участие в тестировании приняли 4279 человек.
По информации областного Департамента образования и науки, на всех пунктах дежурили медицинские работники, работники национальной полиции. На пунктах тестирования были обеспечены меры по соблюдению противоэпидемического режима. Всем участникам ВНО было осуществлено измерения температуры, организован допуск к пунктам тестирования.
Не допущенных к участию ко ВНО из-за повышенной температуры (37,2°С) не было. Чрезвычайных ситуаций, нарушений общественного порядка на пунктах тестирования не выявлено. Апелляции на условия проведения ВНО не поступили.
Был организован подвоз к пунктам проведения ВНО школьными автобусами, наемным транспортом 1003 учащихся учреждений общего среднего образования, 1065 учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, 36 студентов учреждений профессионального предвысшего образования.
Не допущено ко ВНО 2 человек, из-за отсутствия документа, удостоверяющего личность (СумГУ, корпус 1). Удален с пункта тестирования из-за наличия мобильного телефона 1 человек.
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