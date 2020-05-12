Сумские хоккеистки продолжают забивать за «Минск» 26-27 июня прошли игры 8-го тура чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди женских команд.

Лидер чемпионата ХК «Минск», за который играют две воспитанницы сумского хоккея Евгения Керноз и Ольга Куровская, играл против СДЮШОР ХК «Минск». Обе игры против младших одноклубницы завершились разгромами 11:1 (один гол на счету Ольги Куровской) и 13:0 (по голу забили Евгения Керноз и Ольга Куровская).

После 8 туров у «Минска» 36 очков в 14 играх, дальше – «Ритм» Гродно– 29 и «Виктория» (Смолевичи) – 23…