Сумские хоккеистки продолжают забивать за «Минск»

Лидер чемпионата ХК «Минск», за который играют две воспитанницы сумского хоккея Евгения Керноз и Ольга Куровская, играл против СДЮШОР ХК «Минск». Обе игры против младших одноклубницы завершились разгромами 11:1 (один гол на счету Ольги Куровской) и 13:0 (по голу забили Евгения Керноз и Ольга Куровская).
После 8 туров у «Минска» 36 очков в 14 играх, дальше – «Ритм» Гродно– 29 и «Виктория» (Смолевичи) – 23…
Сегодня, 26 июня, в Сумах в детском парке «Сказка» прошли последние игры 3-го тура чемпионата Украины по хоккею на траве...
Удивительно, но факт МСК «Сумчанка» после двух туров чемпионата Украины по хоккею на траве бал на втором месте....
В Сумах и Борисполе 22 июня стартовал третий тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд....
22-26 июня в Сумах и Борисполе проведут третий тур чемпионат Украины по хоккею на траве среди женщин....
После двух месяцев карантина начали тренировки хоккеистки муниципального спортивного клуба «Сумчанка»....