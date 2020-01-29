В Сумах будут судить чиновника облгосадминистрации

Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из управлений Сумской областной государственной администрации, из-за служебной халатности которого за бюджетные средства дважды уплачено за изготовление проектно-сметной документации для строительства амбулаторий первичной медицинской помощи на территории Сумской области (ч. 2 ст . 367 УК Украины).
По данным следствия, за изготовление 12 проектов для строительства амбулаторий на счет предприятия указанным управлением были перечислены средства. При этом разработанные проекты из-за несоответствия требованиям не были использованы для строительства амбулаторий. Поэтому управление повторно заказало проектно-сметную документацию в другой организации, оплатив исполнителю 417 тыс. грн.
В то же время досудебное следствие, которое расследуется следственным управлением Нацполиции по материалам Управления Службы безопасности Украины в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры по факту растраты средств во время строительства амбулаторий первичной медицинской помощи, на которые из государственного и местного бюджетов выделено около 145 млн грн, продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, который путем составления...
На Сумщине разоблачен факт растраты должностными лицами государственных лесохозяйственных предприятий около 30 млн грн....
На территории Сумского центра первичной медико-санитарной помощи Сумского района состоялось вручение ключей от четырех автомобилей для семейных медиков Сумского района:...
Растрата бюджетных средств и принуждение директоров школ заключать договоры по ценам выше рыночных....
К уголовной ответственности привлечено бывшего главного бухгалтера, которая фиктивно трудоустроила в вуз няню своего ребенка....