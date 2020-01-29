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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:24135

В Сумах будут судить чиновника облгосадминистрации

На Сумщине будут судить чиновника ОГА, служебная халатность которого привела к излишним затратам из бюджета на более 400 тыс. грн.

Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из управлений Сумской областной государственной администрации, из-за служебной халатности которого за бюджетные средства дважды уплачено за изготовление проектно-сметной документации для строительства амбулаторий первичной медицинской помощи на территории Сумской области (ч. 2 ст . 367 УК Украины).

По данным следствия, за изготовление 12 проектов для строительства амбулаторий на счет предприятия указанным управлением были перечислены средства. При этом разработанные проекты из-за несоответствия требованиям не были использованы для строительства амбулаторий. Поэтому управление повторно заказало проектно-сметную документацию в другой организации, оплатив исполнителю 417 тыс. грн.

В то же время досудебное следствие, которое расследуется следственным управлением Нацполиции по материалам Управления Службы безопасности Украины в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры по факту растраты средств во время строительства амбулаторий первичной медицинской помощи, на которые из государственного и местного бюджетов выделено около 145 млн грн, продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Амбулатория Растрата
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